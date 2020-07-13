Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden 55 yaşındaki Bahattin Oruç yaralandı.

Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanında patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi.