Artvin'de sele kapılan kişi hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kuvvetli sağanak sele neden oldu. Selin etkili olduğu Yusufeli Barajı şantiyesi çevresinde aracıyla suyun ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.
Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.
Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.
Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.
Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişi suya kapıldı.
Sele kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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