Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Eytemiş'in cansız bedeni bulundu.
Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile koyun otlatırken sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in cesedine, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Eytemiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: ağrı haberSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:46
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