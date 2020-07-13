Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde uygulama yaparken susuz kalarak bayılan köpeği fark etti. Yerde bitkin şekilde yatan köpeğin yanına giden ekipler, ilk önce belediye ekiplerine haber verdi.

Daha sonra, bitap düşen köpeğe polis memuru Yakup Çelik müdahale etti. Baygın köpeğe eliyle su içirip kendine gelmesi için uğraşan polis memurunun bu hareketi takdir topladı.

Bir eliyle köpeğin ağzını açan, bir eliyle de köpeğe su içiren polis memuru, belediye ekipleri gelene kadar hayvanın başından ayrılmadı. Kendine gelen köpek hayvan barınağına götürüldü.