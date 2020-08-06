Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 10:22
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