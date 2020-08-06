İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.