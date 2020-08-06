Türkiye'nin Libya diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte bugün Libya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gidiyor. Detayları @trthaber muhabiri Fatih Oruk aktardı.https://t.co/MI5GRVaS0k pic.twitter.com/29VW9zEIQh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2020

Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınacağı vurgulandı.

Türkiye'nin Libya diplomasisi

Çavuşoğlu, ziyarette Ankara-Moskova hattındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin Libya'ya bilgi verecek ve sahadaki son durum hakkında bilgi alacak.

Haziran ayı başında Libya Başbakın Serrac Ankara'yı ziyaret etmişti. Ardından kalabalık bir Türk heyet Ankara'dan Trablus'a gitmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte hem Libya hem Malta'ya ziyaret gerçekleştirmişti. Ardından Akar, Türkiye'ye gelen Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya gelmişti.