Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bugün telefonda görüşmüş, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.
Erdoğan ile Conte'nin, Libya'da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıları belirtilmişti.
Sıradaki Haber
Diyanet: Kurbandan elde edilenlerin satılması caiz değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz