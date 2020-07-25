İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bugün telefonda görüşmüş, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Erdoğan ile Conte'nin, Libya'da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıları belirtilmişti.