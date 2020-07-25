Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Conte Libya'da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
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Etiketler: son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:53
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