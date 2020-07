Amasya çevre yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"30 dakika süren bu güzergah artık 7 dakikada katedilebilecek"

Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimizi Amasya Çevre yolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje şehirden geçen trafiği tamamen şehir dışına çıkartıyor. Şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Daha önce 30 dakika süren bu güzergah artık 7 dakikada katedilebilecek. Bu sayede vakit ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik"

Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını son 2 yılda 12 kat arttırdık. Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık. Ferhat Şirin için nasıl tüm zorlukları aştıysa biz de aynı şekilde gece gündüz milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz. Dünya salgın hastalıkları ile boğuşurken yaptığımız açılışlar ve yatırımlarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.

"Nerede bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk"

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bir bir bozarken sağladığımız desteklerle milletimizin yanında olduğunu gösterdik.

"Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık"

Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur. Daha düne kadar tehditlere maruz kalırken, bugün herkesin birlikte çalışma isteği olan bir ülke haline geldik.

"Gayeleri Ayasofya değil bu coğrafyadaki varlığımız"

Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte.

"Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"

Türkiye'nin bugün her alanda sergilediği onurlu ve sonuç alıcı duruşa öyle kolay gelinmedi. Ülkeniz ve milletiniz adına bağımsız ve haysiyetli bir politika ortaya koyabilmeniz için bunu sağlayacak, siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik güce sahip olmanız gerekir. Siyasi istikrarsızlık içinde çırpınan bir ülke böyle yapamazdı. Bunun için milletimizin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdik. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülke böyle yapamazdı. Geçtiğimiz 18 yılda hem altyapımızı güçlendirdik, hem makro ekonomimizi sağlam temellere oturttuk. Askeri bakımdan tamamen dışa bağımlı bir ülke böyle yapamazdı. Bir yandan savunma sanayimizi geliştirirken diğer yandan orduuzu milli çizgide güçlendirdik. Diplomatik kabiliyetleri gelişmemiş bir ülke böyle yapamazdı. Dış politikamızda uluslararası her platformda sözü geçen bir anlayışı yaygın ve etkin diplomatik kanallarımızla hakim kıldık. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.

"Çıkarımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz"

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Ahlaklı olan her teklifi değerlendirmeye, müzakere etmeye hazırız. Zorbalıklara karşı verdiğimiz cevabı sahada gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını da yapmaktan çekinmeyiz.