Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir." ifadeleri kullandı.

Bakanlık, eğitim faaliyetleriyle ilgili bir de video paylaştı.