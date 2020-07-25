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TSK'dan Doğu Akdeniz'de hava eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de hava kuvvetleri unsurlarının 23 Temmuz'da eğitim görevi icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir." ifadeleri kullandı.
Bakanlık, eğitim faaliyetleriyle ilgili bir de video paylaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:29
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