Yunanistan'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle Türk bayrağı ateşe verilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya Twitter adresi üzerinden sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.



Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2020

"Şiddetle lanetliyoruz"

Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz.

"Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler"

Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

"Bayrağımızı yakan faşistler milletimizin mesajını iyi anlamalıdır"

Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.

"Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır"

Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii’nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya Camii’dir.