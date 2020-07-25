İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Haziran‘da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

Polis memuru ve eşini şehit eden teröristler arasında

Teröristin, 2011 yılında Tunceli’deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi.