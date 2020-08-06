Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, askerlerin helikopterlerle araziye indirildiği görülüyor.

Tatbikat çerçevesinde tank ve zırhlı araçların da desteğinin alan askerler, temsili düşmanın mevzilerine operasyon yaptı.

Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli yürüttüğü temsili operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.