Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Libya'da görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Libya'yı en iyi anlayabilecek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla hem Libya'ya destek olmak gerekiyor hem de Avrupa ülkeleriyle Libya arasında bu konuda bir iş birliğinin tesis edilmesi gerekiyor. Malta'yla beraber bunları görüştük. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte iki tane botu Libya'ya veriyoruz. Buradaki botların tamirini de yapacağız.

- Avrupa Birliğinin güçlü destek vermesi lazım. Bunun çok boyutu var. AB'nin sözünde durmadığını, mutabakat olsa da bunu uygulamadığını da elbette unutmamamız gerekiyor. Her iki tarafın yararına adımlar atılması gerekiyor.

- Diğer taraftan, her ne kadar resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Temel ihtiyaçlarının acil karşılanması lazım. Elektrik, su, temizlik, toplu taşıma gibi birçok hizmetin verilmesi lazım. Bu konularda biz Libya'ya destek veriyoruz. Ekonomik kalkınması konusunda neler yapabileceğiz, bu anlamda da ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz? Geçmişte firmalarımızın burada yatırımları var, yarım kalan yatırımlar var, alacakları var. Bunlar da zaten bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gidecek. Bunları da çözüm çerçevesinde ele aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik. Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var, halk hizmet bekliyor.https://t.co/dG29aHv0ou pic.twitter.com/bHdxS812hS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2020

- Siyasi süreçte Libyalıların da temasları var, bizim de temaslarımız var. Son zamanlarda yine Ruslarla da bir görüşmemiz daha oldu ve görüşmeleri devam ettirme konusunda da mutabakatımız ortada. Bu konularda neler yaptık, neler yapıyoruz? Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bunları koordine etmemiz gerekiyor. Bunları da ele aldık ve biraz sonra 3 dışişleri bakanı bir araya geleceğiz. Tüm bu konuları gözden geçireceğiz. Ziyaretler önümüzde süreçlerde karşılıklı devam edecek.

- Şu anda sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil. Tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için bu iş birliğinin de devam etmesi gerekiyor.

- Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

- Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.

- İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

- (Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.