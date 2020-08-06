Terör örgütünde çözülme sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin Şırnak'ın Çizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.



Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/eII34pRVf6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020

Hız kesmeyen operasyonlar ve ikna çalışmaları örgütteki çözülmeyi de hızlandırıyor. Temmuz ayında yapılan operasyonlarda İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 5 teröristin de aralarında bulunduğu 105 terörist etkisiz hale getirildi.