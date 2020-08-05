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Temmuzda 5'i gri kategoride 105 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı'nın paylaştığı veriler şöyle:
Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybetti.
Temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildi.
Temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'i tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:26
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