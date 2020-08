Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda temmuz ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Son yıllarda bayram dönemlerinde alınan yoğun önlemler ve ortaya koyulan kampanyalarla günlük ortalama can kayıplarında geçmiş yıllara oranla önemli azalış elde edildiğini dile getiren Çataklı, ancak amaçladıkları seviyenin, sıfır kaza ve can kaybı olduğunu anlattı.



En fazla can kaybı Ankara'da



Ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 162 bin 832 trafik personeli ve otobüsleri denetlemek üzere görevlendirilen 718 çalışanın, 7/24 çalışma esasına göre mesai yaptığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:



"30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihlerindeki 5 günlük bayram tatilinde, 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıpları en fazla Ankara (11), Hakkari (6) ve Niğde (6) illerinde gerçekleşmiştir. Aldığımız ve kararlılıkla uyguladığımız tedbirler sayesinde son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 57'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15'ten 12'ye düşmüştür. 100 binlik araç sayıları esas alındığında yüzde 30'luk bir düşüş sağlandığını bu verilerden görüyoruz. Bu düşüşlerde özellikle denetimlerin artması, yol ve araç standartlarının yükselmesinin etkili olduğunu ifade etmek isteriz. Saha çalışmalarımız sonucu belirlediğimiz ve tedbir aldığımız 17 ildeki 20 kaza kara noktasında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde hiçbir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Kazaların nedeni hız ve dikkatsizlik



Çataklı, bayramda meydana gelen trafik kazalarının nedenleri arasında yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanma, dikkatsizlik, yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçme, trafiğe olan konsantrasyon eksikliği, şerit ve güvenli takip mesafesinin ihlal edilmesinin öne çıktığını söyledi.