İzinlerinde baba ocaklarını ziyaret eden gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geldi. Gurbetçiler, Kapıkule'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hüzünlü dönüş yolculuğuna devam etti.

Almanya'ya giden Mustafa Alioğlu yaptığı açıklamada, tatilin çabuk ve güzel geçtiğini söyledi.

Antalya, Konya, Bayburt ve Trabzon'u ailesiyle gezdiğini anlatan Alioğlu, "Pandemi döneminde de seve seve geldik ülkemize. Kurallara dikkat ettik. Almanya'ya dönüyoruz şimdi, hüzünlüyüz." dedi.

Fransa'ya dönen İsmail Çal da her yıl tatilini Türkiye'de geçirdiğini belirterek, "Osmaniye'yi, memleketimizi ziyaret ettik. 'İlle de vatan' diyoruz. Şimdi dönüş yolundayız, üzüntü var. Durumum olsa, işim olsa inan ki Fransa'ya geri dönmem. Allah izin verirse çoluk çocuk az büyüsün dönüş yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.