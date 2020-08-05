Haber Giriş: Kaynak: DHA
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs şoförlerine para cezası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da, koronavirüs nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde balık istifi yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne 1800 lira ceza kesildi.
Bağcılar'da polis ekipleri sabah saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs sürücüsüne toplam 1800 lira ceza uygulandı.
Etiketler: koronavirüs denetimi koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 14:26
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