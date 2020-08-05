Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adresi belirlenen Suriye uyruklu M.C. ve M.D.'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların otomobilinde kalaşnikof ve şarjör ele geçirdi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: silah kaçakçılığı kaçakçılık operasyonu AdanaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 12:57
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