Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, 2 lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 74 kişi, Türk kara sularına geri itildi.
Maden ve Çıplak açıklarındaki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.
Etiketler: Sahil güvenlikSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 13:46
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