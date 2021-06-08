Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran ile 7 Haziran arasında, İstanbul Havalimanı'ndan günlük 665 olmak üzere toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleştirildi.

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Söz konusu tarihlerde, havalimanından günlük ortalama 80 bin 596 olmak üzere toplam 564 bin 176 yolcu seyahat etti.