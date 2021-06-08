Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle uçuş ve yolcu sayısı arttı. Günlük ortalama 665 uçuş gerçekleştirildi, 80 bin 590 yolcu seyahat etti.
Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran ile 7 Haziran arasında, İstanbul Havalimanı'ndan günlük 665 olmak üzere toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Söz konusu tarihlerde, havalimanından günlük ortalama 80 bin 596 olmak üzere toplam 564 bin 176 yolcu seyahat etti.
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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