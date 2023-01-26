TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, sigortalı yetiştiricinin TARSİM’e ihbarda bulunmasını takiben eksperler tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları neticesinde dosyası tamamlanan yetiştiriciye, “hastalık” teminatının yer almadığı dar kapsamlı poliçesi kapsamında 185 hayvanı için ödediği 1400 TL prim karşılığında 89 bin TL hasar ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, TARSİM ile çeşitli risklere karşı güvence altına alınabiliyor.

Yetiştiricilerin, küçükbaş hayvan hayat sigortası yaptırması için Sistemde yer alan üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Küçükbaş hayvanlar; çeşitli hastalıklar, gebelik, doğum ve cerrahi müdahaleler, kazalar, vahşi hayvan saldırıları, yılan ve böcek sokmaları, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpmaları, yangın veya infilak, sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimlere karşı sigortalanabiliyor.

Yetiştiriciler isteğe bağlı olarak, hırsızlık ve şap hastalığını da poliçesine dâhil ettirebiliyor.