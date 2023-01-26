Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlığının, hayata geçirdiği her projeyle ülkenin büyümesi, ihracatı, istihdamı ve üretimi için güçlü bir kaldıraç görevi üstlendiğini vurguladı.

"Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz"

Kara yollarının, çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çehresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesi için de kritik önemde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle, dağları tünellerle aştık. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Ayrıca, 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yollarıyla da bu hedeflere bir adım daha yaklaşmış olmanın ve Yalova'ya çok önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Adil Karaismailoğlu, Yalova'nın hem sanayi hem de tarım alanında yükselen bir değer olduğunu ve her geçen gün artan potansiyeliyle stratejik konumunun bulunduğunu bildirdi.

"Yalova'yı gemi inşa sanayisi merkezlerinden biri yaptık"

Yalova'yı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri yaptık. Bugün, büyük bir memnuniyetle milletimizin hizmetine sunduğumuz Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yolları da kentin kuzey-güney aksında bulunan ve ulaşımdaki önemini artıran, kara yolu bağlantılarını güçlendiren bir yatırım oldu. 25 metre platform genişliğine sahip Yalova Otogar Köprülü Kavşağı ile 1600 metre uzunluğunda bağlantı kolları ve 33 metreyi aşan uzunluğa sahip köprü inşa ettik. Yalova Hastanesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü, otogar ile yapılması planlanan alışveriş merkezi nedeniyle söz konusu kesimde artacak trafik hacminin önlemini şimdiden aldık. Kesintisiz ulaşımı sağladık. Seyahat güvenliği ve trafik konforunu artırdık.

Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Yalovalılara hizmete, istihdama, konfora yol açıyoruz. Mutluluğa yol açıyoruz. Yollar akarsu gibidir, geçtikleri yere hayat katarlar. Yollarımız, altyapı projelerimiz de geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katıyorlar. Milletimize sunduğumuz eserlerimizin yanı sıra yapımı devam eden diğer projelerimiz de hayata geçtiğinde Yalova'nın gelişen ulaşım ağıyla turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak."

Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un birer konuşma yaptığı törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve diğer ilgililer de katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Vali Erol'u ziyaret edip, valilikte basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kent esnafıyla sohbet eden Karaismailoğlu, Belediye Başkan Vekili Tutuk'a da ziyarette bulundu.