Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: IKBY Recep Tayyip Erdoğan
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