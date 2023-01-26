Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiği demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu söyleyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

Açıklamasında, "Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.