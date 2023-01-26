Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova Meclis Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Moldova
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