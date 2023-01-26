Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını kınıyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına ilişkin "Saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum. Tüm dünya işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı.
İsrail'in, insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini vurgulayan Şentop,"Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum.
Tüm dünya bu işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin hürriyet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracaktır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Mustafa Şentop
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