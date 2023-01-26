TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı.

İsrail'in, insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini vurgulayan Şentop,"Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum.

Tüm dünya bu işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin hürriyet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracaktır" ifadelerini kullandı.