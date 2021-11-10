Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyindeki törer hedefleri tek tek imha edilirken MİT'in istihbaratıyla da örgütün üst düzey yöneticileri etkisiz hale getiriliyor.

Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirildi.

Terör örgütünün yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında takibe alınan "Emine Erciyes" kod Nazlı Taşpınar'ın yeri tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.



Elebaşı Öcalan eğitti

Terörist Taşpınar'ın terör örgütünün sözde merkez komite üyesi olduğu öğrenildi.

Örgüte 1994 yılında katılan terörist Nazlı Taşpınar'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı belirlendi.



Taşpınar'ın, kadın teröristlerin yetiştirilmesinde rol aldığı ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini yönettiği tespit edildi.

Daha önce de yine Gara'da, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirilmişti.