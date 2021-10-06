Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon: Dağlıca faili terörist Gara'da vuruldu
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK, 20 Haziran 2012'te Dağlıca Yeşiltaş Karakolu’na saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 8 asker şehit olmuştu. 26 terörist ise etkisiz hale getirilmişti.
Sonrası yaklaşık 4 bin askerin katıldığı sınır ötesi operasyon yapılmıştı.
O saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri MİT destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
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