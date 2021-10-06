Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğübünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu firari FETÖ üyelerinin Ankara'da güncel faaliyet göstermeye çalıştıkları tespit edildi.

Saklandıkları evlerde yakalandılar

Faaliyetlerini örgüt talimatları doğrultusunda gizlilik içerisinde devam ettirmeye çalışan şüphelilere yönelik İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerince sürdürülen uzun süreli takip çalışmaları neticesinde; Daha önce FETÖ'nün Rize il sorumluluğu yaptığı tespit edilen, çeşitli kademelerde örgütte görev aldığı ve halen örgüt adına faaliyet gösterdiği istihbar edilen ayrıca hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan B.O, geçmiş tarihlerde FETÖ içerisinde Ankara Sincan bölge sorumluluğu ve Eyalet Talebe sorumluluğu yaptığı tespit edilen ayrıca hakkında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunan Ş.K. ile hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan *aranma kaydı bulunan A.K., saklandıkları evlerde yakalandı.

Dijital inceleme için özel ekip

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı/hatsız telefonlar ve dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.