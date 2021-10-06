Meyve sebze zayiatı en aza indirilecek, KOBİ'lerin maliyetleri azaltılacak.

KOSGEB, bugünden itibaren Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'nı başlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceklerini açıkladı.

Kredi ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli olabilecek

Program, tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek için hayata geçirildi.

Varank, "Programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalar faydalanabilecek. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız" dedi.

Kredi ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli olabilecek.

Finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB karşılayacak

Program çerçevesinde işletmelerin soğuk hava ünitesi edinimlerindeki maliyetin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz karşılayacak.

Destek 10 adete kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde sağlanacak. Bu kapsamda Yapı Kredi, Halk Leasing ile Vakıf, Ziraat ve Kuveyt Türk Katılım bankaları ile iş birliği protokolleri imzalandı.

Bakan Varank, şartları sağlayan tüm firmaların başvuru yapmalarını tavsiye etti.