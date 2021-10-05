Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde 2016 yılından bu yana uygulanan Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında "Kardeşlik için paylaş ve paslaş" sloganıyla 25 ilden 350 gencin katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Bu turnuvada ilk 8'e giren Batman, Kahramanmaraş, İzmir, Mardin, Adana, Sakarya, Hatay ve Şırnak illerinden oluşan genç futbolcular ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun da aralarında yer aldığı Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Tarık Daşgün, Altan Aksoy, Evren Turhan, Serkan Balcı, Emrah Eren gibi eski oyunculardan oluşan takım gösteri maçı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

"Gençlerimizi destekleme ve onlara yeni imkanlar sunma projesi"

Karşılaşmada kısa bir süre forma giyen Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın önemli projelerinden birisi. Gençlerimizi destekleme ve onlara yeni imkanlar sunma projesi. Başarılı bir proje. Bugün önemli bir etkinlik var. Sporun evrensel mesajı, birleştiren, bir araya getiren kardeşliği, sevgiyi ön plana çıkaran o ruhunu bugün sahada görüyoruz. 'Paylaş ve paslaş' sloganıyla bugün emektar futbolcularımızla gençlerimizi bir araya getirdik. Onlar da sahada tüm hünerlerini sporun güzel ruhu olan kardeşlik ve dostluk anlayışıyla sahaya koyuyorlar. Bakanlık olarak yürüttüğümüz bu proje başarısını artırarak devam edecektir."

[Fotoğraf: AA]