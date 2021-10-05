Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.
İçişleri Bakanı Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la birlikte emniyet müdürleriyle görüştü.
Görüşmede COVID-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.
Etiketler: Süleyman Soylu
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