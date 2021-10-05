TBMM'de parmak izi tanıma sisteminin altyapısı değiştirildi. Milletvekilleri genel kurula girmeden önce parmak izlerini okutarak sisteme giriş yaptı.

Milletvekilleri parmak izlerini tanıtmalarının ardından Genel Kurul'da yasama yılının ilk oturumuna katıldı.

Yeni ses ve oylama sistemi kullanılmaya başlandı

Meclis Genel Kurulu yeni döneme baştan aşağı yenilenerek başladı. Salona dev ekranlar yerleştirildi. Havalandırma ve elektronik altyapı yenilendi.

İlk oturumda vekiller yeni sisteme alışmaya çalıştı. İlk konuşmalarda temenni ve dilekler dile getirildi, hedefler belirlendi.

Milletvekilleri genel kurulda yine maskeli ve mesafeli oturdu. Salgınla mücadele ve aşı çağrıları yapıldı.