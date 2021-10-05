Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yenilenen Meclis Genel Kurulu salonunda ilk toplantı yapıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meclis Genel Kurulu'nun kapıları yeni yasama yılında milletvekillerine açıldı. Yenilenen ses ve oylama sistemi ile Genel Kurul'da ilk oturum gerçekleştirildi. Siyasi parti temsilcileri, yeni yasama yılıyla ilgili ilk mesajlarını da paylaştı.
TBMM'de parmak izi tanıma sisteminin altyapısı değiştirildi. Milletvekilleri genel kurula girmeden önce parmak izlerini okutarak sisteme giriş yaptı.
Milletvekilleri parmak izlerini tanıtmalarının ardından Genel Kurul'da yasama yılının ilk oturumuna katıldı.
Yeni ses ve oylama sistemi kullanılmaya başlandı
Meclis Genel Kurulu yeni döneme baştan aşağı yenilenerek başladı. Salona dev ekranlar yerleştirildi. Havalandırma ve elektronik altyapı yenilendi.
İlk oturumda vekiller yeni sisteme alışmaya çalıştı. İlk konuşmalarda temenni ve dilekler dile getirildi, hedefler belirlendi.
Milletvekilleri genel kurulda yine maskeli ve mesafeli oturdu. Salgınla mücadele ve aşı çağrıları yapıldı.
Etiketler: TBMM Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Maske
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