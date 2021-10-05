Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paris Anlaşması kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'ndan geçti
[Fotoğraf: AA ]
Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin yarın Genel Kurul'da onaylanması bekleniyor.
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması için hazırlanan kanun teklifi önce Çevre Komisyonundan geçti.
Sonra esas komisyon olan Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Yarın Genel Kurul'da görüşülecek
Paris İklim anlaşması, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor.
Kritik anlaşma, karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor.
Anlaşmaya ilişkin kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulu'nda onaylanması planlanıyor. Anlaşma onaylandıktan sonra karar Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.
Etiketler: İklim Değişikliği TBMM TBMM Komisyonları
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