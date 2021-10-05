Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Centre-Nord bölgesinin Yirgou yerleşim birimindeki askeri kampa dün düzenlenen saldırıda 14 askerin ölümünün ve 7 askerin de yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.