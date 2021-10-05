Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Burkina Faso'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Centre-Nord bölgesinin Yirgou yerleşim birimindeki askeri kampa dün düzenlenen saldırıda 14 askerin ölümünün ve 7 askerin de yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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