Agrigenomik Merkezi- Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Ankara Keçiören'de açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyle ilgili şunları da söyledi:

"Yaklaşık 55 milyon lira bütçesi olan bu projede ülkemizin potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek daha fazla yüksek teknolojili yüksek katma değerli gıda ürünü üretilmesine hizmet edecek."

[Fotoğraf: AA]

"KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracağız"

Bitki ve hayvan genlerinin tanımlanarak birbirleri ve çevreleri ile etkileşimlerinin araştırılması uygulamalarının, gıda üretimi alanında kullanılacağını belirten Varank, "Açılışını yaptığımız merkezde bu alanlarda çalışan KOBİ'lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteği ile disiplinler arası hizmet sunacak. Bu merkez sayesinde KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracağız" dedi.

Bakan Varank, tesisin ayrıca bir kuluçka merkezi fonksiyonu da yerine getireceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin ilk yerli ve milli traktörü 2022'de seri üretime geçecek

Açılışa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise merkezin gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

"Bu merkez ile gıda, tarım, hayvancılık, orman ve su alanlarında sınırlarımızı aşabileceğimize dolayısıyla yapılacak çalışmaların geleceğimiz ve kaynaklarımız için ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin ilk yerli ve milli traktörünün de 2022 yılının ocak ayında seri üretime geçeceğini söyledi.