Ankara'nın ev sahipliği yapacağı görüşmelerde Ege ve Akdeniz'deki sorunlara çözüm aranacak.

Taraflar iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ilk olarak 12 Mart 2002'de Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmeler 5 yılın ardından 25 Ocak'ta yeniden başlamıştı

Görüşmeler 2016'ya kadar devam etti. Ancak Yunanistan'ın tutumundan dolayı görüşmelere 5 yıl ara verildi.

Türkiye'nin daveti ile görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yeniden başladı.

İki ülke arasındaki istişari görüşmeler son olarak mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.