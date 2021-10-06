Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyi / Hakurk



TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/CmA75gVXdP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021