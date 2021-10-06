Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyi / Hakurk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/CmA75gVXdP
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