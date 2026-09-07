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Gündem
AA 07.09.2026 21:22

Bakan Çiftçi: Okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız

Bakan Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi. Çiftçi, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi: Okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullarda öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesinin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kabine Toplantımızın ardından Muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladıkları üzere, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme irademizin en önemli hedeflerinden biri de 'Terörsüz Türkiye'dir. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz."

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