Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi yolumuzdan döndüremezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Milletimizin köklü tarihini 100 sene öncesinden başlatanlardan değiliz. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. İnkarcı yaklaşımı kabul etmiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde, ülkemizi çevremeleye dönük niyetleri tribünden de seyretmeyiz. Türkiye, her haksızlığın kimden gelirse gelsin karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine istikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.

Şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye husumet besleyenler kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmaya devam edeceğiz.

Girne'de yaşanan elim kazada 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz halen kayıp durumda. Arama çalışmalarına Türkiye olarak destek veriyoruz. KKTC makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır.

Aynı şekilde Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle batan gemilerdeki arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Kazazedelerimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye, tarihi ve kültürel birikimiyle dünyada yıldızı parlayan bir ülkedir. Büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Günümüzün dünyasında toplumlararası yakınlaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dış politikada Türkiye'yi ve çıkarlarını esas alan tüm ülkelerle iş birliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz.

Ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Ağustos ayı mal ihracatımız 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla ihracatta rekor kırdık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolarlık hedefimize yüzde 1,7 oranında fark kaldı. İhracatçılarımızı tebrik ederim.

Enflasyon tarafından İran merkezli krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları dünyada tarihi zirvelerini gördü. Hürmüz'deki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatları herkesi zorlayacak gibi görünüyor. İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında sürdürüyoruz.

Orta Vadeli Program ile gelecek 3 yıllık yol haritamızı paylaştık. Hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, üretimin artırılması, ihracatımızın geliştirilmesi gibi politikalarımızı ortaya koyduk. Belirsizlikten kaynaklı sıkıntılara rağmen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Kalıcı çözümler atmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekeni yapacağız.

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlecek COP31 Zirvesi'ni ele aldık. Organizasyonu 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya EXPO Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. EXPO alanını yeniledik. Antalya'nın yeni cazibe noktası burası olacak. COP31'e 190'dan fazla ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimi 2027 Mart ayında başlayacak. İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık konut vatandaşlarla buluşacak. 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk bin kişinin kurasını çekeceğiz. Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım süreci başladı. Bu sayıyı 500 binin üzerinde çıkarmayı hedefliyoruz yıl sonuna kadar.

Yıl sonu bitmesi bitmesi beklenen Yarısı Bizden Projesinin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz.

Üst üste ikinci defa Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ederim.