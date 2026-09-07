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Türkiye
TRT Haber/AA 07.09.2026 16:59

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
[Fotograf: AA]

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44'ü tutuklanmıştı.

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