  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.09.2026 16:10

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 424 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 424 şüpheli tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'taki operasyonlara 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 424 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesi de yer aldı.

Yakalanan 894 şüpheliden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Uyuşturucu Narkotik İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakanlık, İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıklaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95'e yükseldi
16:13
Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu
15:41
Rusya: Almanya, Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattı
15:15
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:13
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda 73 takım finalde mücadele ediyor
14:47
Deprem gözleminde Türkiye Avrupa'nın en büyük ağına ulaştı
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
Hava savunmada GÜRZ dönemi
Hava savunmada GÜRZ dönemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ