  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 07.09.2026 15:58

Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Milattan Sonra (MS) 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkarıldığını ve MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu

Bakan Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Pompeiopolis’te Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, bazilikanın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Ersoy, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardıklarını belirterek, "Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil! Kazılarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu

2026 yılı çalışmalarında bir önemli buluntuya daha ulaşıldığını açıklayan Bakan Ersoy, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazilika Roma’dan Geç Antik Çağ’a uzanan dönüşümü ortaya koyuyor

Paphlagonia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti’nde, kazılarına ilk kez 2025 yılında başlanan Bazilika’daki çalışmalar 2026 yılında da devam ediyor.

Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda ele geçen buluntular birlikte değerlendirildiğinde Bazilika’nın ilk inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150–160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu

2026 yılı kazılarında yapının Pastoforion bölümünde bulunan Eros başı da M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Buluntu, Pompeiopolis’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor.

Pompeiopolis’in M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin Geç Antik Çağ’daki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri de yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreci ve piskoposluk merkezi olarak önem kazandığı dönemle ilişkili olduğunu gösteriyor.

105 metrekarelik mozaik alanı ortaya çıkarıldı

Antik kentteki 2026 yılı çalışmalarında özellikle Bazilika’nın orta nefinde gerçekleştirilen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, farklı geometrik desenlerden oluşan ve oldukça iyi korunmuş zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Mevcut durumda yaklaşık 105 metrekarelik alan gün yüzüne çıkarılmış durumda.

Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları tamamlanarak mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ancak orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz açığa çıkarılmadı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürüyor.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu

Pompeiopolis Bazilikası’ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ’a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Bazilika’nın Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor.

Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

ETİKETLER
Arkeoloji Kastamonu Mehmet Nuri Ersoy
Sıradaki Haber
Türkiye'nin kültürel mirasına 65,9 milyon ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95'e yükseldi
16:13
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 424 şüpheli tutuklandı
15:41
Rusya: Almanya, Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattı
15:15
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:13
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda 73 takım finalde mücadele ediyor
14:47
Deprem gözleminde Türkiye Avrupa'nın en büyük ağına ulaştı
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
Hava savunmada GÜRZ dönemi
Hava savunmada GÜRZ dönemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ