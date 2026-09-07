Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.50'de başladı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde sosyal konut programı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye’ diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibari ile anahtarları teslim etmeye başlayacağız" dedi.

15 bin kiralık konutta kura heyecanı

İstanbul'da vatandaşlara verilecek kiralık konutlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk bin kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleri ile vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasını yaptı.

Yarısı Bizden Projesinde süre uzatıldı

Riskli yapıların dönüşümü amacıyla başlatılan Yarısı Bizden Projesi'ne vatandaşların yoğun ilgisinin de olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşüm tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızın sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.