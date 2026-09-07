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Türkiye
AA 07.09.2026 19:08

Silivri'deki gemi kazasının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Silivri açıklarında Türk bayraklı "MT Alsu" tankeriyle çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte konumu tespit edilen Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Silivri'deki gemi kazasının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" tankeriyle çatışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yer alıyor.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, yetkililer kriz merkezinin yakınında bulunan öğretmenevinde aile temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

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