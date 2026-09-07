Silivri'deki gemi kazasının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" tankeriyle çatışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yer alıyor.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, yetkililer kriz merkezinin yakınında bulunan öğretmenevinde aile temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.