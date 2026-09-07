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Dünya
AA 07.09.2026 18:57

Japonya'da yağışlar nedeniyle iptal edilen tren seferleri 140 binden fazla kişiyi etkiledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle iptal edilen tren seferlerinden 140 binden fazla kişi etkilendi.

Japonya'da yağışlar nedeniyle iptal edilen tren seferleri 140 binden fazla kişiyi etkiledi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo'da şiddetli yağış gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

Demir yolu işletmecileri yaptıkları açıklamada, Tokyo'da etkili olan şiddetli yağışlar dolayısıyla bazı tren seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Açıklamada, iptal edilen tren seferlerinin 140 binden fazla kişiyi etkilediği ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağmurlar nedeniyle başkent Tokyo'nun güneyindeki volkanik Niijima Adası için en yüksek seviye heyelan uyarısını yayımlamıştı.

Ada bölgesinde olası heyelanlara karşı "en yüksek seviyedeki alarmda kalınması" talep edilen açıklamada, başkent ile çevresindeki Saitama ve Çiba eyaletlerinde şiddetli yağmurların etkisinin hafta içinde sürebileceği aktarılmıştı.

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