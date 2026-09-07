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Dünya
AA 07.09.2026 20:35

BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki "suçlarının kanıtlarının yok edilmemesi" çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarının, soykırımcı İsrail'in buradaki uluslararası ve vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemesi için çağrıda bulundu.

BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki "suçlarının kanıtlarının yok edilmemesi" çağrısı yaptı

Albanese, soykırımcı İsrail'in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katil İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin, vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail'in yasadışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, "Gazze'de devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, (İsrail'in işlediği) uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze'nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor." dedi.

Filistinli yetkililerin enkaz altında 10 binden fazla kişinin olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Albanese, Gazze'nin neredeyse yüzde 70'inin erişim kısıtlamalarına ve değişen derecelerde İsrail askeri kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.

"Vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmek yasa dışıdır"

Albanese, "Yıkıma uğramış Gazze'de moloz, sadece inşaat atığı değil, bir suç mahallinin, bir mezarlığın ve 2 yıl süren acımasız ve anlamsız bir bombalama kampanyası sırasında yaşananların maddi kaydının bir parçasıdır." diye konuştu.

Gazze'deki molozlarda insan kalıntılarının bulunma olasılığının teorik olmaktan çok uzak olduğunu kaydeden Albanese, Filistinlilerin, 4 Ağustos 2026'da, Gazze'de Kasım 2023'te yıkılan binaların enkazından 17 gün süren çalışmalar sonucunda çıkarılan geniş bir ailenin 112 üyesini toprağa verdiğini ve aynı saldırıda hayatını kaybeden 41 kişinin kalıntılarına ise hala ulaşılamadığını ifade etti.

Albanese, İsrail ordusu veya müttefikleri ulaşmadan enkaz altındaki Filistinlilere ulaşılması ve kimlik tespitinin yapılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Enkaz kaldırma işleminde yer alan devlet aktörleri ve şirketler, uluslararası suçların kanıtlarını yok ederek, bu suçlarla bağlantılı olarak uluslararası cezai sorumluluk altına girebileceklerini unutmamalı. Herhangi bir enkaz kaldırma işlemi, Filistinliler tarafından tasarlanmış ve Filistinlilerin güvenini kazanmış aktörler tarafından desteklenen bir plan bağlamında gerçekleşmeli. Vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmek yasa dışıdır. Gazze'nin yeniden inşasının, geçmişinin ve mağdurları için adaleti sağlamak için gerekli kanıtların silinmesine bağlı olması kabul edilemez."

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