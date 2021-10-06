Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatılıyor
[Fotoğraf: AA]
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Afrika Birleşmiş Milletler TBMM Türk Silahlı Kuvvetleri
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